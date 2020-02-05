DANTES выпустил клип на песню, которую написала автор хита "Охрана, отмена" (Видео)

Новости культуры:Артист не собирается останавливаться на достигнутом и сегодня, 5 февраля, представил свою вторую работу "Более или менее".

После пятилетней музыкальной паузы певец начал сольный проект DANTES в октябре прошлого года. Он уже успел покорить сердца слушателей треком "Теперь Тебе 30".

Чувственный трек появился сразу с трогательным видео на официальном ютуб-канале Владимира Дантеса. Исполнитель второй раз не смог обойти вниманием социально важную тему. Если песня "Теперь тебе 30" стала манифестом поколения 30-летних, то в "Более или менее" он поднимает тему гендерных стереотипов, встав на защиту мужчин в отношениях.

Автором песни во второй раз стала участница Нацотбора Евровидение 2020 Jerry Heil. Jerry Heil представила конкурсную песню VEGAN на Нацотбор Евровидение-2020 Над видеоработой, снятой одним дублем, работал украинский клипмейкер Леонид Колосовский. В клипе Владимира Дантеса девушки обливают водой, вином, бросают в него цветами, едой и даже грязью, демонстрируя свои образы. Зато певец убежден, что мужчины в отношениях имеют полное право на эмоциональность и переживания наравне с девушками.

В нашем патриархальном обществе в мужчине воспитывают и одобряют только маскулинные черты. Он должен быть сильным, все терпеть, хотя нам тоже хочется иногда поплакать, быть слабыми, проявлять такие чувства, как любовь, сострадание, нежность. Мужчины действительно имеют право быть такими, какими хотят, а не загонять себя в рамки гендерных стереотипов, – представил премьеру Дантес.

Знаменитая жена солистка поп-группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева публично поддержала творчество своего мужа. На личной странице в инстаграме она опубликовала фрагмент видео и чувственно поздравила любимого с премьерой: "Вторая песня Дантеса. И не через 10 лет, а через 4 месяца! Люблю и горжусь!"