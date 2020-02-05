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Среда, 05.02.2020
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История Украины за 5 минут: New Yorker отметил клип ТНМК (Видео)
New Yorker отметил клип ТНМК об истории Украины (Видео)

История Украины за 5 минут: New Yorker отметил клип ТНМК (Видео)

История Украины за 5 минут: New Yorker отметил клип ТНМК (Видео)
17:10 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:Газета The New Yorker посвятила статью прошлогоднему пятиминутному анимационному ролику об истории Украины.

В прошлом году группа ТНМК и художник Сашко Даниленко представили пятиминутный анимационный ролик об истории Украины. Теперь издание New Yorker выпустило материал, посвященный этому видео.

"Появившееся в разгар слушаний по поводу импичмента президента США, видео напоминает, что Украина это нечто большее, телефонные звонки Дональда Трампа", - пишет издание. Оно также напоминает, что видео было создано на волне противодействия российской пропаганде, чему уделяла внимание предыдущая власть во главе с Петром Порошенко.

"Видео также является частью более личного проекта: [автор текста песни Артем – ред.] Полежака сказал мне, что он написал текст в рамках проекта "Так работает память" - песни посвящены памяти подростка, который был убит в 2015 году во время проукраинского марша в Харькове", - говорится в статье.

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Автор также кратко пересказывает содержание видео. Оно начинается с изображения трех гуцулов, показывают церкви и дома, появляются надписи "Слава Украине" и "Героям слава!". История Украины начинается с Большого взрыва, следом за которым появляются трипольцы и киммерийцы. А после основания Киева славяне начинают бороться с ордами и друг с другом.

"Это противостояние между славянами кажется знакомым. В Украине скандал с импичментом затмила продолжительная война с сепаратистами, которых поддерживает Россия. В апреле прошлого года украинцы избрали президентом Владимира Зеленского, чей единственный политический опыт ограничился ролью в сериале "Слуга народа", где он сыграл школьного учителя, которого выбрали президентом. Зеленский был избран частично благодаря обещанию остановить конфликт и реинтегрировать районы, которые удерживают сепаратисты", - пишет издание.

Вместе с тем, оно отмечает, что "несмотря на свою оптимистическую эстетику, "История Украины" отражает идею, более характерную для политики Порошенко, чем Зеленского, в том, что Украина определяется своей враждебностью к России".

Автор текста также отмечает, что благодаря красочному повествованию можно пропустить "некоторые тенденциозные аспекты": отсутствие Ленина, то, что Гитлер появляется лишь коротко и считается одной из проблем. Также автора удивляет отсутствие упоминания украинских этнических меньшинств.

Он также признался, что в разговоре с ним Полежака выразил убежденность в том, что "если бы такие мультики снимались раньше, Московская империя пала бы давно, а Украина вернула бы себе все оккупированные территории. Наше дело правое и Карфаген должен пасть". Под Карфагеном понимается Россия.

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По словам автора, подход поэта расходится с идеей Зеленского о мире и примирении. "Но администрация Зеленского остро нуждается в патриотизме".

Видео завершается оптимистическим изображением: праздничным столом, за которым сидят шахтер, пчеловод, священник, казак, сотрудница полиции и хипстер с ноутбуком. "Во всяком случае, это видение мира", - заключает автор.

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New Yorker, ТНМК, История Украины за 5 минут, Сашко Даниленко.
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