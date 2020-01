Покорила мир: украинская пианистка получила престижную премию Грэмми (Фото, Видео)

Ее называют одним из главных популяризаторов современной классической музыки. Яркая внешность и экспрессивная игра на рояле никого не оставляют равнодушным.

Детство и эмиграция из Украины

Надежда – родом из Харькова. Музыкой начала заниматься с пяти лет. Еще ребенком получила признание как пианистка и композитор: выступила с симфоническим оркестром Харьковской филармонии и заняла второе место во Всеукраинском конкурсе юных композиторов.

В подростковом возрасте вместе с мамой переехала в Израиль, а затем – в США. Шпаченко училась в Кембридже и получила звание доктора музыкальных искусств в университете Южной Калифорнии. Вышла замуж за коллегу по цеху и осталась жить в Штатах.

Успешная карьера украинки

Шпаченко получила известность, выступая с премьерами современных классических произведений. Она представила более 70 работ композиторов, которые до того никто не слышал.

Среди тех, кто доверил Надежде право первого исполнения своей музыки, – американец Эллиотт Картер и австриец Гернот Вольфган.

Также Надежда представила Миру произведения украинского композитора Юрия Ищенко, выступая с Национальным симфоническим оркестром Украины. На концертах Надежда исполняет произведения не только за роялем – также играет на клавесине, синтезаторе и уменьшенной копии фортепиано.

Шпаченко преподает музыку в Калифорнийском государственном университете Помоны, поэтому студенты часто становятся ее партнерами на сцене. Такие выступления превращаются в яркое шоу – Надежда много импровизирует, сочетающий музыку с декламированием и визуальными эффектами.

Исполнительница выпустила три сборника современных классических произведений.

Грэмми-2020 для Шпаченко

Пианистку родом из Украины несколько раз выдвигали на престижную премию Грэмми, которую называют "Оскаром" в музыкальном мире. Желанную награду Надежда Шпаченко получила в 2020 году.

Congrats Best Classical Compendium winner - 'The Poetry of Places' @NShpachenko; Marina A. Ledin & Victor Ledin, producers

WATCH: https://t.co/iPjts7zMCt #GRAMMYPremiere #GRAMMYs pic.twitter.com/yhgK0zNPYy

— (@RecordingAcad) January 26, 2020