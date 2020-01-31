Скачать
Пятница, 31.01.2020
Торговля после Brexit: Украина и Британия "почти согласовали" новый договор
Торговля после Brexit: Украина и Британия "почти согласовали" новый договор
Отмена неприкосновенности: 50 нардепов обратились в КСУ
Отмена неприкосновенности: 50 нардепов обратились в КСУ
Беринчик выложил провокационное фото
Беринчик выложил провокационное фото
Илон Маск записал и исполнил свой первый танцевальный трек (Фото, Видео)
Илон Маск записал и исполнил свой первый танцевальный трек (Фото, Видео)

Покорила мир: украинская пианистка получила престижную премию Грэмми (Фото, Видео)

Покорила мир: украинская пианистка получила престижную премию Грэмми (Фото, Видео)
20:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Надежда Шпаченко – известная американская пианистка с украинскими корнями.

Ее называют одним из главных популяризаторов современной классической музыки. Яркая внешность и экспрессивная игра на рояле никого не оставляют равнодушным.

Детство и эмиграция из Украины

Надежда – родом из Харькова. Музыкой начала заниматься с пяти лет. Еще ребенком получила признание как пианистка и композитор: выступила с симфоническим оркестром Харьковской филармонии и заняла второе место во Всеукраинском конкурсе юных композиторов.

В подростковом возрасте вместе с мамой переехала в Израиль, а затем – в США. Шпаченко училась в Кембридже и получила звание доктора музыкальных искусств в университете Южной Калифорнии. Вышла замуж за коллегу по цеху и осталась жить в Штатах.

Успешная карьера украинки

Шпаченко получила известность, выступая с премьерами современных классических произведений. Она представила более 70 работ композиторов, которые до того никто не слышал.

Среди тех, кто доверил Надежде право первого исполнения своей музыки, – американец Эллиотт Картер и австриец Гернот Вольфган.

Также Надежда представила Миру произведения украинского композитора Юрия Ищенко, выступая с Национальным симфоническим оркестром Украины. На концертах Надежда исполняет произведения не только за роялем – также играет на клавесине, синтезаторе и уменьшенной копии фортепиано.

Шпаченко преподает музыку в Калифорнийском государственном университете Помоны, поэтому студенты часто становятся ее партнерами на сцене. Такие выступления превращаются в яркое шоу – Надежда много импровизирует, сочетающий музыку с декламированием и визуальными эффектами.

Исполнительница выпустила три сборника современных классических произведений.

Грэмми-2020 для Шпаченко

Пианистку родом из Украины несколько раз выдвигали на престижную премию Грэмми, которую называют "Оскаром" в музыкальном мире. Желанную награду Надежда Шпаченко получила в 2020 году.

Илон Маск записал и исполнил свой первый танцевальный трек (Фото, Видео)

Ее сборник The Poetry Of Places ("Поэзия мест") признали лучшим альбомом классической музыки. В нем пианистка сыграла 10 новых композиций, авторы которых вдохновлялись различными творениями архитектуры.

Шпаченко не планирует останавливаться на достигнутом. И ставит себе цель достучаться с помощью классической музыки до сердец как можно большей аудитории.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Грэмми, Награда, Пианистка, Украинская пианистка, Надежда Шпаченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 1 февраля
02 ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
03 Пора прощаться: 5 трендов в мире моды, о которых нужно забыть
04 У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления
05 Nissan закрывают заводы и увольняют всех сотрудников: подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Brexit: Меркель предложила Британии &quot;остаться друзьями&quot;
Brexit: Меркель предложила Британии "остаться друзьями"
Украина улучшила положение в рейтинге страновых рисков ОЭСР
Украина улучшила положение в рейтинге страновых рисков ОЭСР
Выборы в США: у Байдена появился серьезный конкурент
Выборы в США: у Байдена появился серьезный конкурент
Покорила мир: украинская пианистка получила престижную премию Грэмми (Фото, Видео)
Покорила мир: украинская пианистка получила престижную премию Грэмми (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь