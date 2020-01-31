Покорила мир: украинская пианистка получила престижную премию Грэмми (Фото, Видео)

Ее называют одним из главных популяризаторов современной классической музыки. Яркая внешность и экспрессивная игра на рояле никого не оставляют равнодушным.
Детство и эмиграция из Украины
Надежда – родом из Харькова. Музыкой начала заниматься с пяти лет. Еще ребенком получила признание как пианистка и композитор: выступила с симфоническим оркестром Харьковской филармонии и заняла второе место во Всеукраинском конкурсе юных композиторов.
В подростковом возрасте вместе с мамой переехала в Израиль, а затем – в США. Шпаченко училась в Кембридже и получила звание доктора музыкальных искусств в университете Южной Калифорнии. Вышла замуж за коллегу по цеху и осталась жить в Штатах.
Успешная карьера украинки
Шпаченко получила известность, выступая с премьерами современных классических произведений. Она представила более 70 работ композиторов, которые до того никто не слышал.
Среди тех, кто доверил Надежде право первого исполнения своей музыки, – американец Эллиотт Картер и австриец Гернот Вольфган.
Также Надежда представила Миру произведения украинского композитора Юрия Ищенко, выступая с Национальным симфоническим оркестром Украины. На концертах Надежда исполняет произведения не только за роялем – также играет на клавесине, синтезаторе и уменьшенной копии фортепиано.
Шпаченко преподает музыку в Калифорнийском государственном университете Помоны, поэтому студенты часто становятся ее партнерами на сцене. Такие выступления превращаются в яркое шоу – Надежда много импровизирует, сочетающий музыку с декламированием и визуальными эффектами.
Исполнительница выпустила три сборника современных классических произведений.
Грэмми-2020 для Шпаченко
Пианистку родом из Украины несколько раз выдвигали на престижную премию Грэмми, которую называют "Оскаром" в музыкальном мире. Желанную награду Надежда Шпаченко получила в 2020 году.
Congrats Best Classical Compendium winner - 'The Poetry of Places' @NShpachenko; Marina A. Ledin & Victor Ledin, producers
WATCH: https://t.co/iPjts7zMCt #GRAMMYPremiere #GRAMMYs pic.twitter.com/yhgK0zNPYy
— (@RecordingAcad) January 26, 2020
Ее сборник The Poetry Of Places ("Поэзия мест") признали лучшим альбомом классической музыки. В нем пианистка сыграла 10 новых композиций, авторы которых вдохновлялись различными творениями архитектуры.
Шпаченко не планирует останавливаться на достигнутом. И ставит себе цель достучаться с помощью классической музыки до сердец как можно большей аудитории.