Невероятно жутко: Тилль Линдеманн выпустил клип на песню "Platz Eins" (Видео)

Новости культуры:Фронтмен группы Rammstein появился в своем видео без рук и ног.

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн и лидер Hypocrisy и Pain Петер Тэгтгрен выпустили новый клип на песню Platz Eins.

Сингл вошел в новый альбом F&M их совместного проекта Lindemann, с которым они посетят Киев.

В тексте песни Platz Eins (Номер один) рассказывается история очень популярного и очень тщеславного человека. Сюжет клипа повторяет смысл композиции. В жутком клипе Тилль лежит на больничной койке без рук и ног, в то время как Петер Тэгтгрен играет рядом на синтезаторе.

Lindemann - метал-проект, образованный 4 января 2015 года Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном. Группа названа в честь фамилии одного из участников. Объявленный музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала.