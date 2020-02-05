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Среда, 05.02.2020
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Невероятно жутко: Тилль Линдеманн выпустил клип на песню "Platz Eins" (Видео)

Невероятно жутко: Тилль Линдеманн выпустил клип на песню "Platz Eins" (Видео)
20:05 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры:Фронтмен группы Rammstein появился в своем видео без рук и ног.

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн и лидер Hypocrisy и Pain Петер Тэгтгрен выпустили новый клип на песню Platz Eins.

Сингл вошел в новый альбом F&M их совместного проекта Lindemann, с которым они посетят Киев.

В тексте песни Platz Eins (Номер один) рассказывается история очень популярного и очень тщеславного человека. Сюжет клипа повторяет смысл композиции. В жутком клипе Тилль лежит на больничной койке без рук и ног, в то время как Петер Тэгтгрен играет рядом на синтезаторе.

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Lindemann - метал-проект, образованный 4 января 2015 года Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном. Группа названа в честь фамилии одного из участников. Объявленный музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала.

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Rammstein, Клип, Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, Platz Eins.
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