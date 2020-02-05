Лидер группы "Тартак" уходит из проекта: официальное заявление (Видео)

Новости культуры:Лидер украинской группы "Тартак" Александр Положинский заявил, что уходит из этого проекта.

Об этом Положинский заявил в видеообращении в среду, 5 февраля.

"Иду из судилища по Риффмастеру, и хотел бы вам сказать какую-то позитивную новость, но, к сожалению, ничего приятного сказать не могу. Более того, должен еще одну неприятность сказать, для меня это очень болезненный момент, но держать это в секрете, как минимум, нечестно. Это никак не связано с делом, в котором судят Андрея, но так совпало, что сегодня я решил прекратить свое участие в значительной части... своей жизни. Я решил, что я больше не буду выступать с "Тартаком" и не выступать с "Був’є", – сказал певец.

"Это грустно, непросто и болезненно, но я понял, что все: больше не могу. Очень просил бы вас всех не впадать в депресняк по этому поводу. Все-таки, это были прекрасные годы и много хорошего мы сделали, подарили друг другу множество приятностей. Сейчас решение принято и обжалованию на данный момент не подлежит. Что будет в будущем – не знаю, конкретных планов не имею", – добавил музыкант.

"Такие видео не только трудно записывать, но и просматривать, чтобы понять, нормально хоть сказал. Но что тут скажешь? Это трудно и больно, но как чувствую, так поступаю и говорю. Спасибо всем за все хорошее, за любовь и поддержку!" - добавил певец.

Положинский попросил воздержаться от "вопросов публичных и частных", и не беспокоить его.