Нацотбор 2020: предпоследний участник представил свою конкурсную песню (Видео)

Новости культуры:К первому полуфиналу Национального отбора осталось 2 дня, но не все участники еще представили свои композиции.

Предпоследним участником, который представил свою конкурсную песню, стала певица и бандуристка Марина Круть (KRUTЬ).

Песня, с которой Марина будет бороться за победу в отборе, называется "99". Также, вместе с треком, девушка презентовала анимированное видео, которое создала Мария Оз.

Название песни Марина объясняет тем, что даже если ты "упал", то у тебя есть 99 причин почему стоит подняться и идти дальше.

Песня написана самой Мариной в соавторстве с Михаилом Клименко и Антоном Бабичем. Девушка соединила в композиции звуки старинного инструмента - бандуры, электронный саунд и свой необычайный голос.

Напомним, что по результатам жеребьевки, KRUTЬ выступит под номером 4 в первом полуфинале Нацотбора, что состоится в эту субботу, 8 февраля.