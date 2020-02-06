Участник Нацотбора 2020 выпустил клип на конкурсную песню (Видео)

Участник национального отбора на Евровидение-2020 - певец GIO - презентовал черно-белое лирик-видео на конкурсную песню Feeling so Lost. Согласно проведенной ранее жеребьевке, музыкант будет выступать под номером семь в первом полуфинале Нацотбора - 8 февраля.