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Четверг, 06.02.2020
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Kazka представила клип на саундтрек к фильму "Свидание в Вегасе" (Видео)

Kazka представила клип на саундтрек к фильму "Свидание в Вегасе" (Видео)
21:39 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Украинская группа KAZKA презентовал клип на песню Літаки, которая стала саундтреком к романтической комедии "Свидание в Вегасе".

Украинская группа Kazka презентовала клип на песню "Літаки", которая вошла в новый альбом коллектива Nirvana.

Композиция является саундтреком к украинской комедии "Свидание в Вегасе" - картина выйдет в прокат 5 марта 2020-го. Режиссер фильма – Сергей Вейн.

Главные роли в картине исполняют молодые актеры – Марина Дьяконенко и Никита Бычков-Андриевский, а также певица Оля Полякова, телеведущий Владимир Остапчук, белорусский юморист Вадим Галыгин, актер театра и кино Михаил Кукуюк и исполнитель Вова зі Львова. Кроме того, в фильме сыграл известный голливудский актер, номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус" Эрик Робертс.

 

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Напомним, на ютуб-канале дистрибьютора "Вольга Украина" появился первый тизер украинской романтической комедии "Свидание в Вегасе".

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Клип, Саундтрек, KAZKA, Літаки, Свидание в Вегасе.
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