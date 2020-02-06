Золотая Юла 2020: украинская киноакадемия объявила лонг-лист номинантов

Четвертая Национальная кинопремия Золотая Юла опубликовала перечень фильмов, которые будут бороться за места в номинациях в 2020 году.
Среди номинированных украинских лент, в списке номинантов оказались: 16 полнометражных игровых, 29 короткометражных игровых, 20 документальных, 19 короткометражных анимационных и один полнометражный анимационный фильм.
Голосование за лучшие фильмы, которые попадут в номинации конкурса, завершится в марте 2020 года. Всего Золотая Юла будет вручать награды в 22 категориях, две из которых – являются новыми: "Лучшие визуальные эффекты" и "Открытие года". Сама же церемония награждения премиями Золотая Юла 2020 состоится 28 апреля в КВЦ "Парковый".
Лонг-лист премии Золотая Юла 2020:
"Вулкан"
"Отель Эдельвейс"
"Гуцулка Ксеня"
"Домой"
"Запрещенный"
"Захар Беркут"
"Иловайск 2014. Батальон Донбасс"
"История Лизы"
"Кошмарный директор или Школа №5"
"Круты 1918"
"Мои мысли тихие"
"Сквот32"
"Только чудо"
"Фокстер и Макс"
"Неприятность на 5baksiv"
"Черный ворон"
"Int. Kitchen. Night"
"Maternité"
"Solitude"
"Адамовна"
"Анна"
"Окно"
"Влипли"
"Гроб"
"Взрослый"
"Звери"
"Обесцвеченная"
"Иммунотификация"
"Человек с фотоаппаратом"
"Малая"
"Марго"
"Между строк"
"Молодой, но это пройдет"
"Момент"
"Ночной Быстрый"
"Нормальная"
"Операция Д.У.П.А."
"Психро"
"Рождественские истории"
"Сын"
"Синтетическая Любовь"
"Солнышко"
"Суд Линча"
"В нашей синагоге"
"Урок"
"365 дней, также известные как год"
"Божественные"
"Братья по оружию"
"Дом"
"Выбор"
"Где ты, Адам?"
"С Украиной в Голливуд"
"Заповедник "Аскания""
"История Зимнего сада"
"Человек с табуретом"
"Малевич"
"Панорама"
"Взгляд из инвалидной коляски"
"Портрет на фоне гор"
"Разделительные Вживую"
"Рубеж. Грубешевская операция"
"Рушковци. Путь Мастера"
"Соловей поет"
"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"
"Verdict 19"
"Большое светлое будущее"
"Качели"
"Ежик в Африке"
"Казак Варвара и Днепр"
"Любовь"
"Легенда о драконе"
"Лесная песня"
"Город Льва"
"Петровка-реквием"
"Пока не станет черным"
"Помрачение Анны" ("Потьмара Анни")
"Пуповина"
"Рушник"
"Сама себе здесь"
"Соловей"
"Коснуться неба"
"Хосе"
"Царь Плакса и Лоскотон"
"Цирк на проводе"
"Клара и волшебный дракон"