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Церемония "Оскар-2020": где и когда смотреть
Церемония "Оскар-2020": где и когда смотреть

Церемония "Оскар-2020": где и когда смотреть

Церемония "Оскар-2020": где и когда смотреть
15:54 Сегодня Телеграф

Новости культуры:92-я церемония награждения кинопремии "Оскар-2020" запланирована на 9 февраля.

Одно из главных событий мирового кинематографа состоится 9 февраля, где традиционно отгремит в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Именно туда съедутся известные представители кино, которые продемонстрируют на красной дорожке свои роскошные наряды от прославленных кутюрье, а также поборются за знаковые золотые статуэтки.

Напомним, что номинантов на "Оскар-2020" объявили еще 13 января 2020 года после голосования, которое длилось от 2 до 7 января. Через две недели после объявления имен знаменитостей, претендующих на легендарную статуэтку, номинанты собрались на традиционном завтраке.

Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени. Трансляция прибытия звезд на красную дорожку начнется за 1,5 часа до самой церемонии награждения.

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Онлайн-трансляцию премии "Оскар-2020" можно будет посмотреть на официальном сайте кинопремии, на американском телеканале ABC, который будет доступен в отдельных регионах США, на страннице в Twitter. Также трансляция будет вестись на украинском телеканале "Украина", который в этом году уже в седьмой раз получил права на трансляцию и стал эксклюзивным транслятором церемонии вручения премии "Оскар-2020".

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Стоит добавить, что в 2020 году трансляция церемонии вручения Оскара запланирована как минимум в 225 странах мира. В этом году церемония вручения наград во второй раз пройдет без ведущего.

Напомним, накануне Google опубликовал выбор украинских пользователей среди номинантов на "Оскар 2020".

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Дата, Трансляция, Оскар 2020.
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