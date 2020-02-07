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Sonya Kay презентовала клип на песню Поринай (Видео)

Sonya Kay презентовала клип на песню Поринай (Видео)
11:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Новую композицию девушка посвятила своему любимому накануне свадьбы.

Украинская исполнительница Sonya Kay умеет поражать поклонников своей эпатажностью и харизматичностью. 

Сегодня, 7 февраля, Sonya Kay представила первый лирический трек под названием "Поринай". Знаменитость поблагодарила своего избранника за то, что он есть в ее жизни и накануне бракосочетания посвятила нежную песню. Ролик артистка опубликовала на официальном ютуб-канале.

Наша пара долгое время скрывала отношения, но в какой-то момент эмоции настолько начали переполнять, что чувства нашли выход в новой песне. Этот трек полностью транслирует мое отношение к будущему мужу, и рассказывает о любви, которая иногда появляется внезапно и захватывает твой разум. Я думаю, каждая девушка хотя бы раз в жизни переживала такие эмоции. Правда выразить все чувства в одной песне – задача практически невыполнимая, – рассказала Sonya Kay. 

На инстаграм-странице артистка опубликовала анонс к лирик-видео. В посте она поблагодарила любимого и сказала, что именно с ним почувствовала, что такое настоящая любовь.

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Я давно хотела исполнить лирическую песню, но не понимала почему не получается. Для этого понадобилось всего лишь встретить нужного человека, который показал, что такое настоящая забота и любовь. Милый, спасибо тебе, – написала исполнительница.

Отметим, Sonya Kay получила предложение руки и сердца от любимого через пять месяцев после начала отношений. В ноябре прошлого года певица объявила о помолвке. Имя и лицо избранника артистка держит в тайне.

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Все по теме:

Музыка, Песни, Клипы, Композиции, Sonya Kay, Поринай.
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