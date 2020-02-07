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Jamala и Аlyona alyona представили новую песню "Жалі" (Видео)

Jamala и Аlyona alyona представили новую песню "Жалі" (Видео)
13:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Текстом песни стало совместное творчество Джамалы, Аlyona Аlyona, Татьяны Милимко и Владимира Макаровского. А музыку написала сама Джамала.

Народная артистка Украины, победительница Евровидения-2016 Джамала и одна из самых успешных украинских рэперш Аlyona Аlyona очередной раз презентовали совместную работу.

Джамала и Аlyona Аlyona в декабре прошлого года презентовали первую творческую коллаборацию. Результатом совместной работы стала композиция "Забирай". Теперь артистки делятся еще одной работой.

Это песня о сожалениях. Все книги о достижении успеха, пути к мечте, которые я читала, начинаются с мысли о том, что важно не жалеть о прошлом, а двигаться вперед. Сожаления, мысли об ошибках автоматически тянут тебя назад. Важно не зацикливаться на них, – рассказывает Джамала. 

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Также артистка отметила, что победителем является не тот, кто постоянно выигрывает, а тот, кто никогда не сдается. Идея песни и мелодия появились у Джамалы в течение нескольких минут.

В середине композиции мне захотелось добавить хип-хоп часть – в лучших традициях Кендрика Ламара, душевную и со смыслом. Я предложила написать и выполнить ее Аlyona Аlyona, поскольку уважаю и люблю ее творчество. Кроме того, у нас уже есть положительный опыт совместной работы – трек "Забирай", вышедший в конце прошлого года, – комментирует артистка сотрудничество с Аlyona Аlyona.

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Все по теме:

Музыка, Знаменитости, Песни, Джамала, Jamala, Alyona Alyona, Песня Жалі, Жалі.
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