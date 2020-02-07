Нацотбор на Евровидение 2020: когда и где смотреть первый полуфинал

Первый тур Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2020" состоится уже в эту субботу, 8 февраля в Киеве.
Всего в конкурсном программе примут участие 16 украинских исполнителей. Традиционно Национальный отбор пройдет в три этапа. Первый и второй полуфиналы состоятся 8 и 15 февраля соответственно. Финальный этап, где будет выбран представитель от Украины на международный песенный конкурс "Евровидение-2020", запланирован на 22 февраля.
Прямой эфир первого полуфинала Национального отбора начнется в 18:00 на телеканалах UA: Первый и СТБ.
В первом полуфинале свои выступления представят 8 участников:
1. [О]
2. Jerry Heil
3. Katya Chilly
4. KRUTЬ
5. Go-A
6. CLOUDLESS
7. GIO
8. Assol
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Жеребкування учасників націвідбору на Євробачення-2020 визначило порядок їхніх виступів у півфіналах Перший півфінал (8 лютого): Гурт [О] JERRY HEIL Katya Chilly KRUTЬ GO-A CLOUDLESS GIO Assol Другий півфінал (15 лютого): MOONZOO feat. F.M.F. Sure FO SHO Еліна Іващенко Олександр Порядинський GARNA KHAYAT David Axelrod TVORCHI
В жюри национального конкурса этого года - Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Ведущий - шоумен Сергей Притула.
Напомним, международный песенный конкурс "Евровидение-2020" в этом году состоится в городе Роттердам, Нидерланды. 65‑й юбилейный конкурс песни Евровидение пройдет под призывом Откройся (Open Up).