Нацотбор на Евровидение 2020: когда и где смотреть первый полуфинал

Новости культуры:Завтра, 8 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора участников на "Евровидение-2020".

Первый тур Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2020" состоится уже в эту субботу, 8 февраля в Киеве.

Всего в конкурсном программе примут участие 16 украинских исполнителей. Традиционно Национальный отбор пройдет в три этапа. Первый и второй полуфиналы состоятся 8 и 15 февраля соответственно. Финальный этап, где будет выбран представитель от Украины на международный песенный конкурс "Евровидение-2020", запланирован на 22 февраля.

Прямой эфир первого полуфинала Национального отбора начнется в 18:00 на телеканалах UA: Первый и СТБ.

В первом полуфинале свои выступления представят 8 участников:

1. [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. KRUTЬ

5. Go-A

6. CLOUDLESS

7. GIO

8. Assol

В жюри национального конкурса этого года - Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Ведущий - шоумен Сергей Притула.

Напомним, международный песенный конкурс "Евровидение-2020" в этом году состоится в городе Роттердам, Нидерланды. 65‑й юбилейный конкурс песни Евровидение пройдет под призывом Откройся (Open Up).