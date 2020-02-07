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Дуэт Alyosha & Vlad Darwin выпустили новую видеоработу (Видео)

Дуэт Alyosha & Vlad Darwin выпустили новую видеоработу (Видео)
15:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости культуры:Романтичный дуэт презентовал клип, снятый в ОАЭ.

Дуэт Alyosha & Vlad Darwin представили новый клип, снятый на песню "Торнадо". 

Съемки видеоработы проходили в красивейшей пустыне ОАЭ - Пустыне красных песков. Срежиссировала клип Инна Грабар, она же и "придумала" предыдущую работу пары - "Пірнай".

Съемки были непростыми, так как организовать все было очень непросто. ОАЭ - единственная страна, запрещающая ввоз коптеров. Как рассказал Влад Дарвин, съемочной группе пришлось искать местных операторов с такой техникой и разрешениями. Также, около 2 недель ребята ожидали документы на ввоз техники в страну.

Палящее солнце - еще одна сложность, которую пришлось преодолевать артистам и съемочной группе. Каждый день ребята проходили довольно приличные дистанции пешком по песку, а Alyosha еще и на каблуках.

В итоге, клип получился невероятно нежным и очень романтичным. Alyosha и Влад символизируют Женское и Мужское начала. По пустыне они идут навстречу друг другу, опираясь только на свои чувства и ощущения.

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Также в клипе появляются и другие пары, которые как-бы возникают из песка. В конце видео эти пары растворяются прокладывая сиянием путь двум влюбленным - Alyoshе и Владу.

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Все по теме:

Музыка, Клип, Песня, Певица, Трек, Alyosha, Vlad Darwin, Alyosha &amp; Vlad Darwin.
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