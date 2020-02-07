Дуэт Alyosha & Vlad Darwin выпустили новую видеоработу (Видео)

Новости культуры:Романтичный дуэт презентовал клип, снятый в ОАЭ.

Дуэт Alyosha & Vlad Darwin представили новый клип, снятый на песню "Торнадо".

Съемки видеоработы проходили в красивейшей пустыне ОАЭ - Пустыне красных песков. Срежиссировала клип Инна Грабар, она же и "придумала" предыдущую работу пары - "Пірнай".

Съемки были непростыми, так как организовать все было очень непросто. ОАЭ - единственная страна, запрещающая ввоз коптеров. Как рассказал Влад Дарвин, съемочной группе пришлось искать местных операторов с такой техникой и разрешениями. Также, около 2 недель ребята ожидали документы на ввоз техники в страну.

Палящее солнце - еще одна сложность, которую пришлось преодолевать артистам и съемочной группе. Каждый день ребята проходили довольно приличные дистанции пешком по песку, а Alyosha еще и на каблуках.

В итоге, клип получился невероятно нежным и очень романтичным. Alyosha и Влад символизируют Женское и Мужское начала. По пустыне они идут навстречу друг другу, опираясь только на свои чувства и ощущения.

Также в клипе появляются и другие пары, которые как-бы возникают из песка. В конце видео эти пары растворяются прокладывая сиянием путь двум влюбленным - Alyoshе и Владу.