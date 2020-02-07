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Пятница, 07.02.2020
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"Бери от жизни все": Макс Барских презентовал новый клип (Видео)

"Бери от жизни все": Макс Барских презентовал новый клип (Видео)
18:17 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Украинский певец представил видеоработу на песню "Лей, не жалей".

Макс Барских презентовал клип на песню "Лей, не жалей", в котором выступает против социальных суждений и призывает зрителя к свободе самовыражения.

"Лей, не жалей - это вызов будням, манифест против чужих ханжеских осуждений. Ведь все мы уникальны, в каждом из нас таится яркий и неповторимый мир. Не бойтесь его показывать и никогда не забывайте, кто вы есть, невзирая на возраст, происхождение, цвет кожи, сексуальную ориентацию... И тогда будни превратятся в пятницу, где каждый из вас - самая яркая звезда", - прокомментировал премьеру музыкант.

Клип вдохновлен Studio 54, который в свое время был вызовом общественным нормам и шаблонным мироощущениям. Под крышей этого заведения собирались самые яркие звезды и идолы 80-х от Энди Уорхола и Майкла Джексона, Дональда Трампа и Дэвида Боуи до простого посетителя. Путевкой в этот клуб была смелость, яркость и неординарность.

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Видео соткано из киноцитат культовых фильмов с графикой эксцентричных блокбастеров 90-х. Для создания ролика режиссеру Алану Бадоеву понадобилось 40 актеров, более 50 костюмов, пиротехника, акробатические трюки, пневматические разрушения, 40 часов съемки и бюджет в 180 тысяч долларов.

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Музыка, Клип, Песня, Макс Барских, Певец.
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