Как голосовать на Нацотборе Евровидения-2020: подробные инструкции

В субботу, 8 февраля, начинается первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. За победу будут соревноваться 8 участников, трое из которых попадут в финал, который состоится 22 февраля. Два полуфинала и финал Национального отбора будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый.
Неизменным ведущим Национального отбора на Евровидение-2020 станет Сергей Притула. К звездному жюри присоединился Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
В первом полуфинале за победу будут бороться такие 8 музыкальных исполнителей:
1. [О]
2. Jerry Heil
3. Katya Chilly
4. KRUTЬ
5. Go-A
6. CLOUDLESS
7. GIO
8. Assol
После того, как все 8 участников представят свои музыкальные композиции, ведущий объявит старт открытия линий для голосования. Чтобы отдать свой голос за участника, который вам больше импонирует, отправляйте смс с кодом участника на номер 7766 (стоимость одного сообщения составляет 0, 94 грн). Код участника – это его порядковым номер выступления.
Обратите внимание, что отдать голос за любимого участника с одного номера телефона можно только один раз.
После завершения голосования, баллы зрителей и жюри суммируются. Три участника Национального отбора на Евровидение, которые наберут наибольшее количество баллов, автоматически проходят в финал. Если два участника будут иметь одинаковое количество баллов, то в финал пройдет тот, у кого больше балл от зрителей.