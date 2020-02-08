Нетта Барзилай поет о фастфуде в ярком клипе "Ricki Lake" (Видео)

Израильская певица, победительница песенного конкурса Евровидение-2018 Нетта Барзилай презентовала клип на песню Ricki Lake о современной культуре еды. В ролике Нетта высмеивает нездоровую пищу и любовь к фаст-фуду. На создание песни певицу вдохновило "Шоу Рики Лэйк", которое Нетта любила смотреть в подростковом возрасте.