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Суббота, 08.02.2020

Нетта Барзилай поет о фастфуде в ярком клипе "Ricki Lake" (Видео)

Израильская певица, победительница песенного конкурса Евровидение-2018 Нетта Барзилай презентовала клип на песню Ricki Lake о современной культуре еды. В ролике Нетта высмеивает нездоровую пищу и любовь к фаст-фуду. На создание песни певицу вдохновило "Шоу Рики Лэйк", которое Нетта любила смотреть в подростковом возрасте.
112.ua
Фото: Instagram
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Клип, Нетта Барзилай, Ricki Lake.
20:20 Сегодня Телеграф
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