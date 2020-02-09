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Melovin выступил в первом финале нацотбора на Евровидение 2020 (Видео)

Melovin выступил в первом финале нацотбора на Евровидение 2020 (Видео)
07:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Выступление украинского музыканта состоялось перед самым волнующим моментом конкурса — объявлением результатов голосования зрителей.

Вчера, 8 февраля, звездным гостем первого полуфинала Нацотбора Евровидения стал эпатажный Melovin.

Исполнитель покорил отечественную сцену два года назад и покорил мировую публику Лиссабона своей огненной постановкой и песней Under The Ladder. На этот раз успешный певец исполнил свой трек Oh, No!

Сегодня, 8 февраля, стартовал первый полуфинал Нацотбора Евровидения-2020. Зрители уже успели оценить восемь потрясающих выступлений конкурсантов и определиться со свои лидером. Финальной точкой стал выход на сцену любимца публики и представителя Украины на международном конкурсе Евровидение-2018. 

Нацотбор на "Евровидение-2020": финалисты первого полуфинала (Фото, Видео)

На этот раз мистический исполнитель, покоривший британские чарты, выступил с синглом Oh, No! Его номер сопровождала зажигательная постановка мужского балета и потрясающие световые эффекты. Сам Melovin появился в брутальном образе total black. Он надел облегающие штаны, майку и кожаную куртку. Волосы были уложены с мокрым эффектом. Изюминка выступления – клавишная установка в руках Melovin, из которой били фейерверки. Публика отреагировала на выход артиста шквалом громких аплодисментов.

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Музыка, Евровидение, Песни, Нацотбор, MELOVIN, Евровидение 2020, Нацотбор Евровидение.
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