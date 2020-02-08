Нацотбор на "Евровидение-2020": финалисты первого полуфинала (Фото, Видео)

Любители и поклонники песенного конкурса Евровидение-2020 посмотрели прямую трансляцию Национального отбора и вместе со звездными жюри проекта выбрали самых достойных финалистов первой части конкурсной программы.
Ведущим традиционно стал шоумен Сергей Притула. Оценивают конкурсантов в Национальном отборе Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
Финалисты первого полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2020"
Результаты голосования первого полуфинала - жюри:
1. [О] - 3
2. Jerry Heil - 7
3. Katya Chilly - 4
4. KRUTЬ - 8
5. Go-A - 6
6. CLOUDLESS - 5
7. GIO - 2
8. Assol - 1
Результаты голосования первого полуфинала - зрители:
1. [О] - 2
2. Jerry Heil - 6
3. Katya Chilly - 3
4. KRUTЬ - 8
5. Go-A - 7
6. CLOUDLESS - 5
7. GIO - 4
8. Assol - 1
За результатами голосования звездного жюри и многочисленных зрителей в финал Национального отбора на Евровидение, который состоится 22 февраля, прошли:
KRUTЬ - "99"
Go-A - "Соловей"
Jerry Heil - "#Vegan"
Напомним, традиционно Национальный отбор пройдет в три этапа. Первый и второй полуфиналы состоятся 8 и 15 февраля соответственно. Финальный этап, где будет выбран представитель от Украины на международный песенный конкурс "Евровидение-2020", запланирован на 22 февраля.