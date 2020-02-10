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Нацотбор 2020: гостьей второго полуфинала станет представительница Украины на Детском Евровидении 2019

Нацотбор 2020: гостьей второго полуфинала станет представительница Украины на Детском Евровидении 2019
20:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Вне конкурсной программы выступит София Иванько, которая достойно представила Украину на Детском Евровидении-2019.

Меньше чем через неделю страну снова всколыхнет самое ожидаемое музыкальное событие года.Свои композиции перед судьями представят 8 участников, трое из которых по решению зрительского и судейского голосования поборются за победу в финале.

На сцену Национального отбора Евровидения-2020 выйдут MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod и TVORCHI.

На этот раз вне судейского голосования окажется 15-летняя София Иванько, которая изнутри знакома со всеми деталями международного песенного конкурса. Девочка представила Украину на Детском Евровидении-2019 в Польше с чувственной композицией The Spirit Of Music. По результатам голосования она заняла 15 место, получив 59 баллов.

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Ранее девушка участвовала в пятом сезоне вокального проекта "Голос. Дети" в команде Джамалы, впрочем, до финала не дошла.

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Второй полуфинал, 15 февраля, Нацотбор, София Иванько, Нацотбор 2020.
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