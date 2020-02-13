Хилари Дафф и Мэттью Кома представили совместную песню (Видео)

Популярная американская певица и актриса Хилари Дафф долгое время находилась в творческой паузе. Однако после бракосочетания звезда снова взялась за работу и, возможно, совсем скоро вернется на сцену.
Новая музыкальная работа всколыхнула музыкальный мир.
В начале 2000-х годов Хилари была кумиром миллионов. Ее музыка звучала в плейлистах молодых людей по всему миру. Кроме того, бешеной популярностью пользовались фильмы, в которых снималась Дафф. Однако однажды она решила взять перерыв и посвятила себя семейной жизни.
Песня, которую записали Хилари и Мэттью, не их авторства. Это кавер на композицию Never Let You Go всемирно известной рок-группы Third Eye Blind. Стоит отметить, что эта работа стала первой за 5 лет в творческой жизни артистки.
Хилари Дафф и Мэттью Кома – Never Let You Go
Third Eye Blind – Never Let You Go
Менее чем за сутки ролик в инстаграме набрал более 20 тысяч просмотров. В комментариях поклонники знаменитости высказывают слова восхищения и говорят, что ждут от нее новых хитов.