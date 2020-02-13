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Хилари Дафф и Мэттью Кома представили совместную песню (Видео)

Хилари Дафф и Мэттью Кома представили совместную песню (Видео)
18:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Хилари Дафф записала песню вместе с певцом Мэттью Комой, который является ее мужем.

Популярная американская певица и актриса Хилари Дафф долгое время находилась в творческой паузе. Однако после бракосочетания звезда снова взялась за работу и, возможно, совсем скоро вернется на сцену.

Новая музыкальная работа всколыхнула музыкальный мир.

В начале 2000-х годов Хилари была кумиром миллионов. Ее музыка звучала в плейлистах молодых людей по всему миру. Кроме того, бешеной популярностью пользовались фильмы, в которых снималась Дафф. Однако однажды она решила взять перерыв и посвятила себя семейной жизни.

Песня, которую записали Хилари и Мэттью, не их авторства. Это кавер на композицию Never Let You Go всемирно известной рок-группы Third Eye Blind. Стоит отметить, что эта работа стала первой за 5 лет в творческой жизни артистки.

Хилари Дафф и Мэттью Кома – Never Let You Go

Third Eye Blind – Never Let You Go

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Менее чем за сутки ролик в инстаграме набрал более 20 тысяч просмотров. В комментариях поклонники знаменитости высказывают слова восхищения и говорят, что ждут от нее новых хитов.

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Все по теме:

Хилари Дафф, Меттью Кома, Never Let You Go, Third Eye Blind.
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