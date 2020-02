Кристина Агилера и A Great Big World презентовали совместный клип (Видео)

Fall On Me - это кавер-версия песни Андреа Бочелли, соавторами которой выступили участники A Great Big World. Агилера и A Great Big World впервые исполнили ее на церемонии American Music Awards в прошлом году. Режиссером видео выступил Se Oh, ранее снимавший клипы для LP и Селин Дион.