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Среда, 12.02.2020

Кристина Агилера и A Great Big World презентовали совместный клип (Видео)

Fall On Me - это кавер-версия песни Андреа Бочелли, соавторами которой выступили участники A Great Big World. Агилера и A Great Big World впервые исполнили ее на церемонии American Music Awards в прошлом году. Режиссером видео выступил Se Oh, ранее снимавший клипы для LP и Селин Дион.
112.ua
Фото: instagram
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Музыка, Клип, Кристина Агилера, Песня, Трек, A Great Big World.
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