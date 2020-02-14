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День святого Валентина: Дзидзьо выпустил песню о любви (Видео)

День святого Валентина: Дзидзьо выпустил песню о любви (Видео)
14:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Именно в День святого Валентина он решил публично признаться в любви к столице и поблагодарить за все уроки, пережитые там.

Украинский певец DZIDZIO (настоящее имя – Михаил Хома) подготовил на День святого Валентина особый ролик. Артист представил в сети клип к песне "Я люблю тебе, Київ", благодаря которому признался столицы в особой любви.

Накануне премьеры DZIDZIO анонсировал выход видео. Артист признался, что впервые побывал в Киеве еще в студенческие годы. Тогда с певцом случилась забавная ситуация, он, не имея безумной прибыли, не смог приобрести себе обед. Однако это не повлияло на отношение DZIDZIO к столице.

"Мы впервые встретились с тобой, когда я вместе со студенческим хором на сцене Национального Дворца "Украина" пел песню "Бодай ся когут знудив". Эмоции настолько переполняли, что я решил пойти широким шагом напротив в ресторан. Зашел, открыл меню, закрыл меню и вышел. Я перепуганный никак не мог понять, как так люди могут дорого платить за еду! Поэтому решил не начинать отношения, потому что не могу оплатить даже обед", – вспомнил DZIDZIO. 

Однако покорить столицу оказалось непросто. Разочарование, жизнь на два города, а затем возвращение в Киев – чего только не было в жизни DZIDZIO. 

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"Я старался тебе понравиться, учился, смотрел на людей, которые были безумно влюблены в тебя, потому что с тобой они получили возможность реализовать свои мечты. Честно, все, что бы я ни делал, все мои старания были до одного места, с твоей стороны ко мне не было никакого внимания. Поэтому в один момент я тебя возненавидел. Сжал сильно зубы и пообещал себе: я тебя завоюю! Год времени, каждую пятницу и каждое воскресенье я жил в поезде, не мог найти себе места, меня тянуло домой и к тебе сразу. Я делал невозможное: сальто, шпагат, в воздухе переобувался ... И ты знаешь, я заметил, что тебе это очень понравилось. Я наконец понял, что ты хочешь. Ты хочешь открыть мои сверхвозможности! Спасибо тебе за это!" – добавил артист.

Ролик DZIDZIO снял в Киеве, сделав его в стиле голливудского мюзикла. Поэтому в ярком клипе "Я люблю тебе, Київ" можно увидеть танцы певца с шоу-балетом, а также знаковые места столицы: Подол, Андреевский спуск, станция метро "Университет", улица Крещатик и Майдан Независимости.

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Все по теме:

Музыка, Песни, Артист, Певец, Клипы, День влюбленных, День Святого Валентина, Дзидзьо, DZIDZIO.
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