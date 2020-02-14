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Лауреатка "Грэмми" презентовала песню к 25 фильму о Джеймсе Бонде (Видео)

Лауреатка "Грэмми" презентовала песню к 25 фильму о Джеймсе Бонде (Видео)
17:14 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости культуры:Билли Айлиш представила песню "No Time To Die".

Певица Билли Айлиш опубликовала персню No Time To Die, которая стала заглавной композицией для нового фильма о спецагенте Джеймсе Бонде. Певица впервые исполнит песню живьем на церемонии вручения премии Brit Awards 18 февраля.

"Возможность записать песню для фильма, который является частью такой легендарной серии, это большая честь. "Джеймс Бонд" - это самая крутая франшиза из всех, которые существуют. Я до сих пор в шоке", - заявила певица.

Песню Айлиш написала вместе со своим братом, она стала самым молодым артистом, который исполнил песню к фильмам о Бонде.

В сентябре 2017-го источник раскрыл подробности сюжета новой части франшизы. По его словам, Бонд покидает секретную службу и женится, однако его супругу убивают.

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Позже стало известно Дэниел Крэйг согласился вернуться к роли Бонда в новом фильме, несмотря на то, что отказывался от нее ранее. Четыре фильма с участием актера собрали в мировом прокате 2,9 миллиарда долларов, гонорар Крэйга при этом составил около 55 миллионов.

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Все по теме:

Песня, Бонд 25, Билли Айлиш, Не время умирать, No Time To Die.
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