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Суббота, 15.02.2020
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Очень похоже: нейросеть написала песню в стиле Трэвиса Скотта (Видео)

Очень похоже: нейросеть написала песню в стиле Трэвиса Скотта (Видео)
16:46 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости культуры:Ученые из США представили копию песни и клипа рэпера Трэвиса Скотта, который они создали с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Цифровое агентство Space150 с помощью ИИ создало песню на основе творчества Трэвиса Скотта. Трек под названием "Jack Park Canny Dope Man" написал робот под названием Travisbott.

Его сгенерировали путем обучения модели на текстах рэпера. Позже они создали ритмы и мелодии с помощью других нейросетевых программ. В результате, как сообщили исследователи, они получили "симпатичный фирменный звук (включая голос в автотюне) рэпера, хотя тексты были абсолютно бессмысленными".

"Робот смог придумать те вещи, которые бы никогда не пришли в голову нам", — отметил Нед Ламперт, исполнительный креативный директор Space150.

Помимо самой песни ученые также создали клип, куда, с помощью deepfake-технологий, вставили лицо рэпера. "Мы хотели сделать песню — настоящую хорошую песню, — используя программы искусственного интеллекта", — добавил Ламперт.

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"Поэтому мы выбрали Трэвиса Скотта. Просто потому, что он уникальный артист, и у него уникальный звук, и у него есть эстетика, как в звуковом, так и в визуальном плане". По словам Ламперта, бот сначала генерировал бессмысленные тексты только о еде и сексе, пока не научился имитировать стиль рэпера.

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Музыка, Песня, Искусственный интеллект, Трек, ИИ, Трэвис Скотт.
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