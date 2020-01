Узнает тебя по движениям: ИИ научился распознавать человека по танцу

Новости технологии:Финские ученые создали нейросеть для распознавания человека по танцу.

Испытания показали, что искусственный интеллект способен определить человека по движениям в свободном танце с точностью до 90%. Исследование опубликовано в журнале Journal of New Music Research.

Движения человека во время танца часто соответствуют жанру музыки и ее темпу. Этот процесс двусторонний — то есть не только музыка предопределяет танец, но и танец подходит под музыку.

На основе этой гипотезы исследователи попросили 73 добровольца станцевать под музыкальные произведения 16 различных жанров — от композиции "Want You More!" группы Duran Duran до джазовой "Muskrat Ramble".

Во время танца движения добровольцев считывались датчиками захвата движений, на основе данных которых исследователи составили двумерную модель тела участников эксперимента.

Затем ученые разработали алгоритм, основанный на методе опорных векторов, и дали ему задачу сопоставить запись танца с тем, кто его танцует.

Точность распознавания оказалась крайне высокой — около 90%. Авторы исследования отмечают, что нейросеть лучше всего определяла танцующего по движениям головы, шеи и плеч.