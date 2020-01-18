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Поможет лучше понять человека: новый алгоритм обучается через вознаграждения

Поможет лучше понять человека: новый алгоритм обучается через вознаграждения
20:24 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Алгоритм поможет биологам понять, как мотивация и психическое здоровье влияет на решения человека.

Исследователи отмечают, что им только предстоит выяснить механизмы, которые позволяют животным учиться с помощи системы вознаграждения. Ученые надеются, что если имитировать поведение в рамках развития искусственного интеллекта, то они смогут более детально выяснить и механизмы мозга человека.

DeepMind, дочерняя компания Alphabet’s, предложила новую теорию о механизмах вознаграждения в нашем мозгу. Эта гипотеза, подкрепленная первоначальными экспериментальными выводами, могла бы не только улучшить наше понимание психического здоровья и мотивации, ученые отмечают, что она также могла бы подтвердить нынешнее направление исследований ИИ для создания интеллекта, похожего на человеческий.

Усиливающее обучение учит комплексным, новым задачам через положительные и отрицательные обратные связи. Алгоритм начинает усваивать задание, случайным образом предсказывая, какое действие может принести ему вознаграждение. Затем он совершает действие, наблюдает за реальной наградой и корректирует свое предсказание, основываясь на пределе погрешности.

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После миллиарда предположений алгоритм сводит ошибки предсказания к нулю, и в этот момент он точно знает, какие действия нужно предпринять, чтобы максимизировать свою награду и тем самым может эффективно выполнять задания.

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Наука, Искусственный интеллект, Биология, ИИ.
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