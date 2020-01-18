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Шахматы позади: ИИ AlphaZero сможет управлять квантовым компьютером

Шахматы позади: ИИ AlphaZero сможет управлять квантовым компьютером
15:57 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:AlphaZero научился использовать основную симметрию проблемы, которую изначально не рассматривали.

Несколько лет назад группа ученых представила искусственный интеллект AlphaZero, который всего за 4 часа научился обыгрывать в шахматы лучшие нейросети, годами изучавшие человеческий опыт игры. Теперь ученые начали использовать этот же алгоритм для управления квантовым компьютером.

Квантовый компьютер сможет решить некоторые проблемы, которые не могут быть решены с помощью современных классических компьютеров, даже если мы объединим все эти компьютеры в мире в один. При этом сейчас практически не создавались полностью рабочие квантовые компьютеры, которые имели бы квантовое превосходство по сравнению с обычными суперкомпьютерами.

В Орхусском университете исследовательская группа под руководством профессора Джейкоба Шерсона использовала алгоритм AlphaZero для обучения управлению квантовой системой. При этом особенность AlphaZero в том, что система обучалась абсолютно самостоятельно без какой-либо человеческой экспертизы.

Исследовательская группа в Орхусском университете с помощью компьютерного моделирования продемонстрировала широкую применимость AlphaZero. Алгоритм применили к трем различным задачам в сфере управления квантовым компьютером.

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"Когда мы проанализировали данные AlphaZero, мы увидели, что алгоритм научился использовать основную симметрию проблемы, которую мы изначально не рассматривали. Это был удивительный опыт" - Ведущий аспирант университета Могенс Далгаард.

Разработчики выложили код алгоритма для управления квантовыми сетями в открытый доступ. По словам ученых, через несколько часов после публикации кода с ними связались представители крупнейших технологических компаний и квантовых лабораторий, и предложили совместное сотрудничество.

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Физика, Наука, Искусственный интеллект, Квантовый компьютер, ИИ, AlphaZero.
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