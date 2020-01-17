Просчитает заранее: ИИ научился предсказывать поведение сетей с квантовым ускорением

Новости науки:Ученые создали искусственный интеллект для работы с квантовым ускорением.

В современной науке огромное количество направлений работает на основе квантово-механических расчетов. Например, так изучаются химические реакции: для их исследований ученым необходимы устройства, которые могут хорошо и быстро совершать квантовые вычисления, поскольку классические задачи в таких случаях решаются лишь приближенно.

При этом во время разработки схем с использованием квантовых систем ученым не всегда удается достичь так называемого квантового превосходства, когда квантовые системы демонстрируют скорость обработки информации выше, чем обычные суперкомпьютеры.

Ученые создали искусственный интеллект, который будет заранее просчитывать, сможет ли квантовая система решить ту или иную задачу быстрее суперкомпьютера. При этом нейросеть может не только сделать расчеты, но и предложить решения, которые лучше подходят для демонстрации тех или иных квантовых преимуществ.

В качестве примера они создали инструмент, который позволяет упростить разработку вычислительных систем на основе квантовых алгоритмов для работы с биофотоником и материаловедением. Искусственный интеллект, по сути, описывал возбуждение фоточувствительных белков, таких как родопсин или хлорофилл.

Подобные инструменты ускорят создание полноценных квантовых компьютеров. Сейчас искусственный интеллект и дальше будет заниматься изучением квантовых систем для анализа белков.