Самостоятельная творческая единица: текст, написанный ИИ, защитили авторским правом

Новости технологии:Суд в Шэньчжэне (Китай) постановил, что статьи, написанные искусственным интеллектом (ИИ), защищены авторским правом.

Решение суда коснулось текстов компании Tencent, которая в течение последних пяти лет публикует контент программного обеспечения под названием Dreamwriter. Обычно это материалы, которые касаются бизнеса и финансов. В 2018 году онлайн-платформа компании Yingxun Technology Company, воспроизвела на своем сайте текст Tencent, сгенерированный на основе ИИ. Она содержала заявление об отказе от ответственности за публикацию, в котором говорилось, что текст был написан автоматически и без участия авторов.

Государственное новостное агентство China News Service отмечает, что это "первое признание ИИ как самостоятельной творческой единицы".

Однако суд установил, что формулировки материала и его выражения были оригинальны. Поэтому материал можно классифицировать как письменное произведение и оно защищается авторским правом.

Tencent — не единственная компания, которая публикует журналистский контент, написанный при помощи алгоритмов. Агентство Associated Press использует ИИ для публикации новостей о спорте и некоторых материалов о бизнесе. Чикагская компания Narrative Science использует ИИ для создания материалов на тему бизнес-аналитики.

Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) уже могут генерировать достаточно убедительный текст, который будет похож на человеческий. Ученые беспокоятся, что это станет новым способом производства фальшивых новостей. Однако теперь ИИ может определять и поддельные тексты, которые написал ИИ.