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Самостоятельная творческая единица: текст, написанный ИИ, защитили авторским правом

Самостоятельная творческая единица: текст, написанный ИИ, защитили авторским правом
15:49 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Суд в Шэньчжэне (Китай) постановил, что статьи, написанные искусственным интеллектом (ИИ), защищены авторским правом.

Решение суда коснулось текстов компании Tencent, которая в течение последних пяти лет публикует контент программного обеспечения под названием Dreamwriter. Обычно это материалы, которые касаются бизнеса и финансов. В 2018 году онлайн-платформа компании Yingxun Technology Company, воспроизвела на своем сайте текст Tencent, сгенерированный на основе ИИ. Она содержала заявление об отказе от ответственности за публикацию, в котором говорилось, что текст был написан автоматически и без участия авторов.

Государственное новостное агентство China News Service отмечает, что это "первое признание ИИ как самостоятельной творческой единицы".

Однако суд установил, что формулировки материала и его выражения были оригинальны. Поэтому материал можно классифицировать как письменное произведение и оно защищается авторским правом.

Tencent — не единственная компания, которая публикует журналистский контент, написанный при помощи алгоритмов. Агентство Associated Press использует ИИ для публикации новостей о спорте и некоторых материалов о бизнесе. Чикагская компания Narrative Science использует ИИ для создания материалов на тему бизнес-аналитики.

Искусственный интеллект будет помогать Warner Bros. с фильмами

Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) уже могут генерировать достаточно убедительный текст, который будет похож на человеческий. Ученые беспокоятся, что это станет новым способом производства фальшивых новостей. Однако теперь ИИ может определять и поддельные тексты, которые написал ИИ.

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Технологии, Искусственный интеллект, Техно, Tencent, ИИ.
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