Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)

Новости культуры:Сегодня, 15 февраля, начнется второй полуфинал Национального отбора участников на "Евровидение-2020".

Второй тур Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2020" пройдет Киеве, в ходе которого порадуют песенными композициями вторая восьмерка участников: MOONZOO feat. FMF Sure, FO SHO, Элина Иващенко, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI и Александр Порядинский.

Прямой эфир второго полуфинала Национального отбора начнется в 19:00 на телеканалах UA: Первый и СТБ. Онлайн-трансляцию второго полуфинала конкурсного отбора в Украине на "Евровидение-2020" также можно смотреть на нашем сайте ТЕЛЕГРАФ.

Традиционно Национальный отбор пройдет в три этапа. Первый полуфинал состоялся 8 февраля, где в финал тогда вышли: KRUTЬ, Go-A и Jerry Heil.

Финальный этап, где будет выбран представитель от Украины на международный песенный конкурс "Евровидение-2020", запланирован на 22 февраля.

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второго полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2020"

Оценивать возможности конкурсантов в этом году будут певец Андрей Данилко, певица Тина Кароль и музыкальный эксперт Виталий Дроздов. Ведущий - шоумен Сергей Притула.

Напомним, В этом году 65-й международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Роттердаме в мае под призывом Откройся (Open Up).