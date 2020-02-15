Скачать
Суббота, 15.02.2020
Зеленский о выборах в ОРДЛО: Они не состоятся, пока мы не контролируем границу между Украиной и РФ
Зеленский о выборах в ОРДЛО: Они не состоятся, пока мы не контролируем границу между Украиной и РФ
"Почти "всех на всех": Пристайко раскрыл детали нового обмена пленными
"Почти "всех на всех": Пристайко раскрыл детали нового обмена пленными
Журавок завоевала бронзу в спринте на этапе кубка IBU
Журавок завоевала бронзу в спринте на этапе кубка IBU
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)

Александр Пономарев презентовал эффектный клип к новой песне (Видео)

Александр Пономарев презентовал эффектный клип к новой песне (Видео)
19:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Украинский певец Александр Пономарев перед Днем святого Валентина решил сделать сюрприз для поклонников.

Как известно, многие артисты ожидают Дня влюбленных, чтобы не только поздравить сторонников, но и презентовать новые работы. Лирические треки один за другим появились на ютуб каналах звезд. Такой тенденции следовал и Александр Пономарев. За день до романтичного праздника он презентовал клип авторской песни "Щастя неземне".

К лирической композиции Александр Пономарев решил не придумывать сложных сюжетов, предпочтя классический ролик, снятый на экзотическом пляже. Кроме самого артиста, в видео появилась очаровательная брюнетка, которая охотно примерила светлый купальник и довольно соблазнительно позировала перед камерой. Она сыграла возлюбленную Александра Пономарева, которой он с помощью романтической песни признавался в чувствах.

Я не могу все забрать на море, поэтому решил притянуть море к вам, чтобы добавить больше ярких красок с этого невероятной частички Земли в наш февраль за окном! Хорошего настроения всем влюбленным сейчас и в будущем! – прокомментировал клип Александр Пономарев.

Олег Винник и Александр Пономарев спели знаменитую колядку (Видео)

А в сети предположили, что новый роман вдохновил 46-летнего артиста на создание романтической песни. Имя своей избранницы Александр Пономарев тщательно скрывает, что вызывает еще больший интерес у общественности. Слухи об отношениях певца прокомментировала его бывшая жена Виктория Мартынюк. Она заявила, что Александр Пономарев имеет гражданскую жену, с которой она и ее сын наладили дружеские отношения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Песня, Певица, Александр Пономарев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья
02 Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
03 Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020
04 Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах
05 Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России
Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России
Президент Эстонии прогнозирует падение рейтингов Зеленского
Президент Эстонии прогнозирует падение рейтингов Зеленского
&quot;Третий путь&quot;: Корниенко объяснил идеологию &quot;Слуги народа&quot;
Корниенко объяснил идеологию "Слуги народа"
Какая следующая? NASA планирует запустить новые миссии
Какая следующая? NASA планирует запустить новые миссии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь