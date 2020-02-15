Александр Пономарев презентовал эффектный клип к новой песне (Видео)

Новости культуры:Украинский певец Александр Пономарев перед Днем святого Валентина решил сделать сюрприз для поклонников.

Как известно, многие артисты ожидают Дня влюбленных, чтобы не только поздравить сторонников, но и презентовать новые работы. Лирические треки один за другим появились на ютуб каналах звезд. Такой тенденции следовал и Александр Пономарев. За день до романтичного праздника он презентовал клип авторской песни "Щастя неземне".

К лирической композиции Александр Пономарев решил не придумывать сложных сюжетов, предпочтя классический ролик, снятый на экзотическом пляже. Кроме самого артиста, в видео появилась очаровательная брюнетка, которая охотно примерила светлый купальник и довольно соблазнительно позировала перед камерой. Она сыграла возлюбленную Александра Пономарева, которой он с помощью романтической песни признавался в чувствах.

Я не могу все забрать на море, поэтому решил притянуть море к вам, чтобы добавить больше ярких красок с этого невероятной частички Земли в наш февраль за окном! Хорошего настроения всем влюбленным сейчас и в будущем! – прокомментировал клип Александр Пономарев.

А в сети предположили, что новый роман вдохновил 46-летнего артиста на создание романтической песни. Имя своей избранницы Александр Пономарев тщательно скрывает, что вызывает еще больший интерес у общественности. Слухи об отношениях певца прокомментировала его бывшая жена Виктория Мартынюк. Она заявила, что Александр Пономарев имеет гражданскую жену, с которой она и ее сын наладили дружеские отношения.