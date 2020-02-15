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Суббота, 15.02.2020
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Нацотбор на "Евровидение-2020": финалисты второго полуфинала (Фото, Видео)

Нацотбор 2020: The Hardkiss феерично выступили во втором полуфинале (Видео)

Нацотбор 2020: The Hardkiss феерично выступили во втором полуфинале (Видео)
22:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Любимцы украинской публики The Hardkiss стали специальными звездными гостями второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020.

Сегодня, 15 февраля, стартовал второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Зрители уже успели насладиться выступлениями восьми конкурсантов и определиться с фаворитами. Ярким завершением этого вечера стало выступление одной из самых успешных групп отечественного шоу-бизнеса и финалистов Нацотбора на Евровидение-2016 группы The Hardkiss.

В 2016 году коллектив выходил на сцену главного песенного шоу, как участник, с песней Helpless. Теперь The Hardkiss исполнил чувственную композицию "Жива". Группа поразила невероятно проникновенным исполнением и зажигательной аранжировкой.

"Живая" стала криком души во втором полуфинале Нацотбора, а также знаком того, что Национальный отбор может стать хорошим стартом для успешной карьеры, ведь уже через четыре года The Hardkiss из конкурсанта стал специальным гостем.

Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)

Юлия Санина неизменно поражает своими концертными образами. В этот раз не было исключения. Как и другие участники группы, она была одета в черную одежду, однако значительно выделялась среди них. Костюм вокалистки, который состоял из жакета, брюк и полупрозрачной черной блузки был обшит блестящими камнями. Наряд она сочетала с обувью черного цвета. На ушах были крупные серьги-кольца, которые также сияли от камней, которые их украшали. Завершила образ аккуратной прической, собрав волосы в высокий хвост, и ярким макияжем. Юлия сделала акцент и глазах, нарисовав черные стрелки, и губах, на которых была помада черного цвета.

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Все по теме:

Музыка, The Hardkiss, Группа, Украинская группа, Нацотбор 2020.
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