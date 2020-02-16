Скачать
Воскресенье, 16.02.2020
Хербст: Я подозреваю, что "Северный поток 2" не будет завершен
Хербст: Я подозреваю, что "Северный поток 2" не будет завершен
Мюнхенская конференция по безопасности завершилась: итоги
Мюнхенская конференция по безопасности завершилась: итоги
Команда украинца поборется с Реалом в финале Кубка Испании
Команда украинца поборется с Реалом в финале Кубка Испании
Нацотбор 2020: Тину Кароль заподозрили в "подсуживании"
Нацотбор 2020: Тину Кароль заподозрили в "подсуживании"

Плагиатор? David Axelrod обвинили в "воровстве" песни

Плагиатор? David Axelrod обвинили в "воровстве" песни
17:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Певца David Axelrod, который попал в финал шоу, заподозрили в плагиате его конкурсной композиции.

David Axelrod выступил во втором полуфинале После громкого скандала David Axelrod чувственно выступил на Нацотборе: видео Нацотбора Евровидения-2020, который прошел 15 февраля. Чувственная композиция очаровала многих меломанов, а мощный голос артиста вызвал одобрительные комментарии у судей шоу.

По словам David Axelrod, композицию HORIZON он написал после того, как узнал о беременности жены Елены Мозговой. Сейчас Соломии почти 5 лет и она в восторге от трека звездного отца. Поэтому David Axelrod решил, что сейчас самое лучшее время представить авторскую композицию и покорять с ней Нацотбор и, возможно, Евровидение-2020. Артист признался, что лирическая баллада может заинтересовать меломанов, ведь такой стиль песни постепенно исчезает.

Я пришел на Нацотбор только из-за песни. Много лет писал и дописался до композиции HORIZON. История очень романтичная: когда я узнал, что моя жена беременна, на тот момент у меня была гитара под рукой, я ее записал... Песня не просто так лежала более 5 лет, она ждала своего времени, – рассказал David Axelrod.

Свое выступление певец посвятил дочери Соломии и жене Елене Мозговой. Композиция понравилась зрителям Нацотбора и судьям, поэтому David Axelrod стал одним из 6 финалистов шоу.

Нацотбор на "Евровидение-2020": финалисты второго полуфинала (Фото, Видео)

Однако уже после шоу в сети тщательно изучили треки конкурсантов. Оказалось, что песня David Axelrod очень напоминает популярную композицию группы Chicago – I Do not Wanna Live Without Your Love.

Трек американский коллектив выпустил в 1988 году. Лирическая песня приобрела огромную популярность в мире и вошла в альбом Chicago 19 (Expanded Edition).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Плагиат, Евровидение, Нацотбор, Нацотбор 2020, David Axelrod.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Очень полезен: зачем нужно употреблять льняные семена
02 В золотом: Иванка Трамп поразила нарядом в поездке в ОАЭ (Фото)
03 Гипертония: спасительные правила от высокого давления
04 Зима только на календаре: в Украине ожидается теплая и сухая погода
05 Какие продукты не рекомендуют хранить в пластиковой таре?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
РосСМИ: Украинские рыбаки признали браконьерство
РосСМИ: Украинские рыбаки признали браконьерство
Авиакатастрофа МАУ: Данилов отправился в Иран
Авиакатастрофа МАУ: Данилов отправился в Иран
На Кипре неизвестный расстрелял кафе с посетителями (Видео)
На Кипре неизвестный расстрелял кафе с посетителями (Видео)
Mitsubishi выпустила необычные лампы для офисных работников (Видео)
Mitsubishi выпустила необычные лампы для офисных работников (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь