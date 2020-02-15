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Нацотбор на "Евровидение-2020": финалисты второго полуфинала (Фото, Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": финалисты второго полуфинала (Фото, Видео)

Нацотбор на "Евровидение-2020": финалисты второго полуфинала (Фото, Видео)

Нацотбор на "Евровидение-2020": финалисты второго полуфинала (Фото, Видео)
22:49 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости культуры:Сегодня, 15 февраля, прошел второй полуфинал Национального отбора на Евровидение 2020.

Жюри и зрители в очередной раз выбрали, по их мнению, самых достойных исполнителей, готовых представить Украину на песенном конкурсе.

Во втором полуфинале за это право боролись: MOONZOO feat. FMF Sure, FO SHO, Элина Иващенко, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI и Александр Порядинский.

Согласно правилам голосования жюри выставили по восьмибалльной шкале свои оценки участникам. Также баллы зрителей были переведены в такую же шкалу. Оценки суммировались и по общему результату определилась тройка лидеров.

Результаты голосования второго полуфинала - жюри:

1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure - Maze - 5

2. FO SHO - BLCK SQR - 3

3. Элина Иващенко - Get up - 4

4. Олександр Порядинський - Savior - 2

5. GARNA - Who we are? - 1 

6. KHAYAT - Call for love - 7

7. David Axelrod - Horizon - 6

8. TVORCHI - Bonfire - 8

Результаты голосования второго полуфинала - зрители:

1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure - Maze - 2

2. FO SHO - BLCK SQR - 3

3. Элина Иващенко - Get up - 4

4. Олександр Порядинський - Savior - 6

5. GARNA - Who we are? - 1

6. KHAYAT - Call for love - 7

7. David Axelrod - Horizon - 5

8. TVORCHI - Bonfire - 8

По результатам голосования звездного жюри и многочисленных зрителей в финал Национального отбора на Евровидение прошли:

TVORCHI 

 

KHAYAT

 

David Axelrod

 

Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)

Напомним, что тройку финалистов помогали выбирать Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. 22 февраля в финале будет определен представитель от Украины на междунарожный песенный конкурс Евровидение 2020.

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Финал, Участники, Финалисты, Нацотбор, Евровидение 2020, Нацотбор 2020.
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