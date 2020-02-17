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"Это было ужасно": Билли Айлиш не в восторге от своего выступления на Оскаре (Видео)

"Это было ужасно": Билли Айлиш не в восторге от своего выступления на Оскаре (Видео)
16:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:18-летняя исполнительница решилась признаться, что во время выступления ее тошнило.

Билли Айлиш относится к тем артистам, которые существенно отличаются собственным стилем от большинства представителей мирового шоу-бизнеса. Этот год уже принес американской певице немало достижений. Она победила на музыкальной премии Грэмми 18-летней Билли Айлиш удалось обойти знаменитых коллег и установить личный рекорд на Грэмми , завоевав статуэтки в четырех основных категориях.

Прогнозируемо, что самая престижная церемония на территории киноиндустрии Оскар-2020 не обошлась без выступления Билли Айлиш. Однако, как сообщило издание Daily Mail, сама исполнительница не в восторге от такого умопомрачительного успеха.

Она вышла на сцену с бессмертным хитом Yesterday группы The Beatles, чтобы публично почтить именаты тех голливудских звезд, которые ушли из жизни со времен последней премии. Но свое исполнение эпатажная певица назвала ужасным, обосновав это тем, что сама атмосфера Оскара стала для нее необычной.

Мне было плохо во время выступления на Оскаре. Меня тошнило, поэтому я провалила песню. Это было ужасно. На этой церемонии "не мои люди", – призналась она в одном из интервью.

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Однако Билли Айлиш объяснила, что ее совсем не пугала ответственность выступать перед легендарными звездами Голливуда. В зале присутствовали знаменитости с противоположной индустии. Исполнительница была лично знака только с некоторыми актерами, что породило в ней внутренний дискомфорт: "Во время исполнения песни на Грэмми все было не так ужасно и страшно, потому что в зале тоже были исполнители. И они похожи на людей, близких мне по духу, а еще я знала многих из них".

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Музыка, Оскар, Певица, Выступление, Оскар 2020, Билли Айлиш.
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