Aprize 2020: шорт-лист музыкальной премии

Новости культуры:APrize-2020 объявила десятку финалистов украинской музыкальной премии.

Стали известны номинанты украинской премии за лучший альбом года APrize-2020, которую учредило радио "Аристократы".

Как сообщается на сайте премии, по результатам открытого голосования в финал попали 10 альбомов из 60. Всего в 2019 году было выдано 606 альбомов.

Результаты оказались весьма непредсказуемыми. Итак, десятка финалистов APrize-2020 указана в порядке количества отданных за них голосов - от меньшего к большему:

10. Tik Tu - Ulitakis

9. Ivan Dorn & Роман Бестселлер - Три хороших песни

8. KRUTЬ - ALBINO

7. Бумбокс - Таємний код. Рубікон, Частина 1

6. Drum & Tuba Band - Unwanted

5. Dakh Daughters - AIR

4. Alina Pash - Пинтя: Гори

3. Группа [О] - Суперінтроверт

2. alyona alyona - Пушка

1. Електромед - Став Би Дибом Чуб

Победителя из этого перечня выберет жюри. Имя лауреата APrize-2020 объявят на гала-концерте, который пройдет 28 февраля.

Напомним, что музыкальная премия APrize была основана в 2016 году командой Радио Аристократы, статуэтку за лучший альбом предыдущих лет уже получили группа DakhaBrakha с альбомом "Шлях", MARU - "1" и Onuka "Mozaïka".