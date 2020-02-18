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"Сонце зійде": украинский журналист снял клип о погибших на Майдане (Видео)

"Сонце зійде": украинский журналист снял клип о погибших на Майдане (Видео)
19:15 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Рэпер Ponomariovv презентовал песню "Сонце зійде", которая посвящена погибшим участникам Революции Достоинства.

Редактор "UA:Перший", рэпер Ponomariovv (Виктор Пономарев) презентовал песню "Сонце зійде", которая посвящена погибшим участникам Революции Достоинства - шесть лет назад, с 18 по 21 февраля 2014-го на Майдане убили более 100 человек.

Трек звучит нетипично для хип-хопа и напоминает альтернативный металл, за счет использования в припеве тяжелых гитар и живых барабанов.

Одновременно с треком, рэпер выпустил эмоциональный клип который передает атмосферу, которая была в Киеве в те дни.

"Моя песня - это почтение погибшим Героям Майдана, погибшим на Востоке украинским военным. Уже есть поколение детей, которые пошли в школу и не помнят свободного Крыма, Донецка и Луганска. Эта песня - напоминание украинской власти и обществу, что люди отдали свою жизнь в борьбе за будущее. Это герои, благодаря которым мы можем ходить свободной Украиной. Я считаю эту композицию наиболее эмоциональной и самой тяжелой. Я писал ее более двух месяцев, по несколько строк в день", - рассказал автор.

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Кадры Революции Достоинства, которые использованы в клипе, отсняли участники объединения Tabor Production - Лиза Смит, Слава Цветков и Кристина Лизогуб. Они с самого начала снимали события Майдана: от студенческих протестов в ноябре и до завершения всех событий в Киеве. Режиссером монтажа стал Александр Брамский.

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Клип, Ponomariovv, Сонце зійде, Виктор Пономарев.
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