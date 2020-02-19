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Среда, 19.02.2020

Рок-группа The Hardkiss выпустили новый музыкальный трек "Косатка" (Видео)

Украинская рок-группа The Hardkiss 19 февраля презентовала свою новую песню под названием "Косатка". Фототизер композиции, на котором изображена косатка на голубом фоне, появился на инстаграм-странице группы The Hardkiss 18 февраля и сразу же привлек внимание меломанов. Автором клипа выступил известный режиссер Валерий Бебко. Лирический трек группы The Hardkiss он решил дополнить нежным клипом в синих тонах. Прогнозируемо, что в ролике можно увидеть большую косатку, которая плавает над коллективом. Особое внимание привлекла солистка группы Юлия Санина. В новом клипе она предстала перед меломанами в белом платье с этническими мотивами и обруче. Нежный образ гармонично смотрелся в сочетании с мелодикой композиции "Косатка".
24tv.ua
Фото: pinterest.com
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Музыка, Песни, Клипы, Косатка, Новинки песен, The Harkiss.
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