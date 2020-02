Впервые вживую: на BRIT Awards 2020 Билли Айлиш исполнила саундтрек к Бонду (Видео)

В Лондоне прошла церемония вручения музыкальной премий BRIT Awards, лауреатом которой стала певица Билли Айлиш - как лучшая иностранная исполнительница. Во время мероприятия певица впервые исполнила вживую свой новый трек No Time To Die, который стал заглавной композицией нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Вместе с Билли на сцену вышли ее брат и соавтор песни Финнеас О'Коннелл, бывший гитарист группы The Smiths Джонни Марр и композитор Ханс Циммер, который дирижировал оркестром.