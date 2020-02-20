Юлия Санина рассказала о новой песни "Косатка"

Новости культуры:Это песня о мечтах, которым так и судились только ими остаться.

Знаменитая украинская группа The Hardkiss 19 февраля выпустила новый трек под названием "Косатка". И хоть за день до премьеры солистка группы Юлия Санина анонсировала выход песни, впрочем, новая композиция стала настоящим сюрпризом для фанатов.

В новом сообщении уже 20 февраля Юлия Санина на своей странице в инстаграме объяснила, о чем они поют в этой песне.

Погружение в прямом и переносном смыслах. Это рассказ человека, который хочет увидеть мир другими глазами, посмотреть на вещи с другой точки зрения. Побыть кем-то другим, а именно – касаткой. У каждого из нас, в отличие от животных, множество возможностей, но, к сожалению, используем мы их так редко. Эта песня о мечтах, которым суждено остаться лишь мечтами, – говорится в сообщении.

Кроме объяснения смысла песни, звезда оставила три фотографии со съемок клипа к песне "Косатка", автором которых стал Андрей Максимом. На фотографиях особенно выделялась солистка группы, ведь для ее экранного образа подобрали длинные белокурые волосы, необычный костюм и аксессуар на голову. Музыканты, в противовес ей, предстали в обыденных нарядах.