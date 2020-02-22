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Провал на Евровидении: Женя Галич ответил хейтерам

Провал на Евровидении: Женя Галич ответил хейтерам
14:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Украинский певец с юмором ответил недоброжелателям относительно 24 места на Евровидении.

Популярный украинский исполнитель, лидер группы OTORVALD, которая представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение-2017, с юмором рассказал всю правду о 24 месте, которое они заняли, и ответил хейтерам.

Сегодня, 22 февраля, состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020. Три года назад победителем такого отбора стала группа OTORVALD. Тогда, благодаря победе Джамалы в 2016 году на конкурсе в Швеции, Евровидение-2017 принимала Украина. Выступив в Киеве, группа заняла 24 место из 26. После этого в сторону Жени Галича и его команды было много негатива. Их выступление не могут забыть до сих пор и сравнивают с нынешними участниками Нацотбора. Лидер OTORVALD не смог сдержаться и с юмором ответил всем хейтерам в видео, которое опубликовал на своей странице в инстаграме.

В ролике Женя обратился к тем людям, которые до сих пор вспоминают выступление его коллектива на Евровидении. Он заявил, что с тех пор прошло уже три года. Сейчас у группы все хорошо. Они выпустили двойной альбом, в котором 16 треков, впереди их ждет концертный тур, состоящий из 20 городов Украины, фестивали и много работы.

"С 24 местом можно жить", – сказал Женя.

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Галич продемонстрировал на видео: где в его жизни встречается цифра 24 – все суют ему в нос этим номером. Сначала он едет в лифте с мужчиной на 24-й этаж, который говорит Жене, что голосовал за него. Затем журналистка 24 канала спрашивает, за кого артист болеет на нынешнем Национальном отборе. После этого он сдает одежду в гардероб и ему выдают номерок с числом 24. Также на ролике видно, как певец получает посылку в 24-м отделении почты. Он оплачивает интернет в приложении "Приват24". Составляет плейлист на концерт и 24 по порядку становится песня Time, с которой OTORVALD выступал на Евровидении. В кафе за его столик садится девушка, а их номерки ожидания 2 и 4.

В конце видео Сергей Притула вручает ему билеты, очевидно, на финал Нацотбора на Евровидение-2020. Жене достаются два места под номером 24.

"Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было", – такими словами завершил ролик Женя Галич.

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Евровидение, Певец, Украинский певец, Женя Галич, Нацотбор 2020.
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