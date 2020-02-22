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"Будь лучшей версией себя": TVORCHI представили клип на песню для Евровидения (Видео)

"Будь лучшей версией себя": TVORCHI представили клип на песню для Евровидения (Видео)
16:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Коллектив из Тернополя TVORCHI поделились клипом на конкурсную песню для Евровидения.

Группа TVORCHI стал настоящим открытием нынешнего Нацотбора на Евровидение. Ребята стали фаворитами судейского и зрительского голосований. Уже сегодня, 22 февраля, они выступят в финале конкурса с песней Bonfire, а несколько дней назад опубликовали клип на эту композицию на своем ютуб-канале.

Дуэт выходца из Нигерии Джеффри и украинца Андрея ворвался в шоу-бизнес совсем недавно. Они стали известны благодаря песне Believe. Видеоработу на нее ребята запостили также на ютубе и она за считанные дни приобрела популярность.

Клип Believe мы сняли за 100 долларов в заброшенном здании и за несколько дней он набрал несколько тысяч просмотров,– рассказывает Андрей.

На Национальный отбор на Евровидение-2020 TVORCHI пришли с другой песней, которая помогла им стать настоящими триумфаторами конкурса.

После их выступления во втором полуфинале Тина Кароль сказала: "Они очень творческие. Очень крутые саунд и песня. Это неожиданно. Я горжусь, что в Украине пишут такие произведения."

Сегодня, в день большого финала TVORCHI представляют клип на трек Bonfire, с которым они поборются за право представлять Украину на Евровидении-2020.

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Bonfire – это огонь борьбы за то, во что ты веришь! И, если в Lyric video основной акцент был на вопросах экологии, то это видео – о победе над собой! Чего ты ждешь? Будь лучшей версией себя уже сегодня! – написали под видео TVORCHI.

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Музыка, Клип, Песня, Трек, Tvorchi.
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