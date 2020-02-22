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Яркое открытие: Верка Сердючка начала финал Нацотбора (Видео)

Яркое открытие: Верка Сердючка начала финал Нацотбора (Видео)
19:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Популярный украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, открыл долгожданный финал Национального отбора Евровидения-2020.

Начала перформанс Верка Сердючка с признания, что ранее получила награду Yuna за трек Dancing Lasha Tumbai, который покорил всю Европу. Андрей Данилко не скрывал, что именно поэтому для финала Нацотбора он выбрал эту песню. На сцену Верка Сердючка вышла в знаменитом серебристом костюме и со звездой на голове.

Я ради вас влезла в этот не то что старый костюм, а легендарный. Да, Тина? Легендарный! – отметила Верка Сердючка.

Во время зажигательного трека все зрители и судьи не сдерживали эмоций и подтанцовывали в такт. Бурные овации заставили Верку Сердючку пошутить, что на этом линии для голосования закрываются, а украинцы могут поздравить победителя Нацотбора Евровидения-2020.

Но на этом выступление Верки Сердючки не завершилось: звезда охотно исполнила хиты из своего репертуара – "Тук-тук-тук" и Make it rain champagne. Зажигательные танцы шоу-балета и самой артистки сорвали овации, а Сергей Притула назвал знаменитость "ее величеством, царицей украинского шоу-бизнеса". Не проигнорировала Верка Сердючка и каверзного вопроса от ведущего. Он в прямом эфире поинтересовался, почему звезда больше не хочет ехать на Евровидение.

Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция финала конкурса (Видео)

"Она хочет ехать на Евровидение. Данилко протестует... Друзья, я еле влезала в этот костюм. Пятеро людей меня затягивали, я шла как танк. Я поучаствовать смогу, если у вас есть финансы", – пошутила Верка Сердючка.

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Андрей Данилко, Верка Сердючка, Артист, Выступление, Нацотбор.
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