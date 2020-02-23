Скандал на Нацотборе: TVORCHI сделали громкое заявление (Видео)

Новости культуры:TVORCHI обвинили организаторов Нацотбора в непрофессионализме.

В субботу, 22 февраля, вся страна наблюдала за самым ожидаемым вокальным шоу – Национальным отбором Евровидения-2020. Победу одержала малоизвестная группа GO_A. И уже после шоу коллектив TVORCHI дал короткий комментарий, в котором обвинил организаторов в непрофессионализме.

Видео появилось на украинской фан-странице Евровидения.

За кулисами солисты коллектива TVORCHI заявили, что у них был технический сбой в аппаратуре, повлиявший на их выступление. Вокалист Джеффри Кенни сетовал: ему не включили песню в ушной микрофон. Потому он слышал только свой голос.

Участники группы TVORCHI обвинили организаторов в непрофессионализме и заявили, что больше не вернутся на Нацотбор. Информацию о технических неисправностях подтвердили и представители коллектива.

"Это произошло впервые и повторилось. Они получили, что хотели. Ужасный непрофессионализм и позор. Я разочаровался. Я никогда не вернусь сюда", – заявил Джеффри Кенни.