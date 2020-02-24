Новое звучание Mountain Breeze: группа представила песню "Быть с тобой" (Видео)

Новости культуры:Украинская группа презентовала Lyric Video на песню.

Украинская поп-рок группа Mountain Breeze презентовала песню "Быть с тобой". Это уже вторая работа после Why Don’t We в рамках подготовки к выходу полномасштабного альбома коллектива.

Для создания новой песни группа пригласила Томаша Лукача. Лукач – известный саунд-продюсер, у которого в активе огромное количество хитов от артистов самой разной величины и музыкальных направлений, среди которых Елка, Вера Брежнева и Eshtar.

"Быть с тобой – это наша вторая песня на русском языке. Мы записали демку за день на домашней студии. Она вышла более роковой. Затем нас познакомили с Томашем. Мы решили сделать эту песню вместе с ним, после чего она стала более танцевальной. "Быть с тобой" отличается от нашего предыдущего альбома и творчества в целом. Наше новое звучание – эксперимент и желание показать новых Mountain Breeze", – рассказал фронтмен группы Саша Беляк.

Mountain Breeze планируют выпуск клипа на новый трек.