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Путь к заветной мечте: группа [O] представили клип на песню с Нацотбора (Видео)

Путь к заветной мечте: группа [O] представили клип на песню с Нацотбора (Видео)
16:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Группа O презентовала яркий клип к песне, которую готовили для Евровидения.

Полуфиналисты конкурса группа [O] опубликовали яркий клип к песне "Там, куда я иду".

Ролик появился на ютуб-канале колоритного коллектива. Для эффектных кадров группа специально отправилась в Испанию, где солистка Ольга Чернышова охотно станцевала на фоне потрясающих пейзажей.

По замыслу режиссера Егора Гавриленко, певица путешествует по улицам города и ищет серебрянные предметы, которые впоследствии складываются в пазл в форме звезды. Коллектив иронично шутит, что реквизит одолжили у Верки Сердючки, выступающей с подобным аксессуаром на голове.

Своей новой видеоработой мы добавили еще одну геоточку на карте наших съемок. Главная идея клипа очень проста: я отталкивался от главной строки припева, где героиня идет к своей заветной звезде, – рассказал Егор Гавриленко.

Но не обошлись съемки без приключений, о чем охотно рассказала Ольга Чернышова. По ее словам, на протяжении нескольких дней группа стала настоящими знаменитостями в испанском городе.

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"Каждый раз съемки видео для меня – это какой-то экстрим: то за ноги подвешивают, то танцуй на морозе! В этот раз все было иначе: 15 градусов тепла среди января, пальмы, море, Испания. За те несколько дней в Аликанте мы успели стать местными знаменитостями, ибо носились по улицам с утра до ночи в ярких костюмах. Егор привередливый и жадный на работу режиссер, темп съемок был высокий. Однажды я даже стояла и плакала от усталости, пока снимали кадр издалека. Но это было здорово! Не только для видео, но и для наших впечатлений: если бы не съемки, мы бы не увидели столько красивых мест", – поделилась солистка группы.

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Музыка, Клип, Группа, [O].
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