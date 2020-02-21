Скачать
Пятница, 21.02.2020
МОЗ об эвакуированных из Уханя украинцах: Опасности для окружающих эти люди не представляют
МОЗ об эвакуированных из Уханя украинцах: Опасности для окружающих эти люди не представляют
У берегов Нигерии пираты захватили моряков, среди них - украинец
У берегов Нигерии пираты захватили моряков, среди них - украинец
Леся Цуренко "зачехлила" ракетку в Дохе
Леся Цуренко "зачехлила" ракетку в Дохе
В "Матрице 4" сыграет звезда "Восьмого чувства"
В "Матрице 4" сыграет звезда "Восьмого чувства"

Группу [O] заподозрили в плагиате: реакция артистов (Видео)

Группу [O] заподозрили в плагиате: реакция артистов (Видео)
16:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Реакция музыкантов вызвала улыбку у многих пользователей сети.

Как известно, группа [O] представила свою конкурсную песню "Там, куда я ухожу". Выступление коллектива состоялось в первом полуфинале Нацотбора Евровидение-2020, который прошел 8 февраля 2020 года. Однако, по результатам голосования судей и зрителей, группа [O] набрала 5 баллов и не прошла в финал конкурса. Но это не помешало коллективу попасть под прицел хейтеров.

Трек "Там, куда я ухожу" настолько хорошо изучили, что нашли немало причин для обвинений в плагиате. Проигрыш в песне напомнил меломанам отрывки композиций Pitbull, Ida Corr, Meghan Trainor, Red Hot Chili Peppers и даже ONUKA. И ответ артистов, в частности, солистки группы [O] Ольги Чернышевой, не заставил ждать: на инстаграм странице опубликовали фрагменты треков и предложили выбрать, на какую песню больше всего похожа их.

"Плагиат или нет? Нам набросали много песен, на которые якобы похож наш проигрыш с трубами. Как думаете, какой вариант лучше? Листай и пиши 2, 3, 4, 5, 6, 7 или свой вариант!" – предложили представители [O] в сети.

"Евровидение-2020": стал известен порядок выступлений финалистов Нацотбора

К слову, уже в субботу, 22 февраля, в Украине состоится грандиозный финал Национального отбора на Евровидение-2020. За возможность представлять государство на международном шоу поборются Krut, Jerry Heil, Gо_A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI. Оценивать их выступления будут зрители и звездные судьи – Виталий Дроздов, Андрей Данилко и Тина Кароль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Плагиат, Группа [О].
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков предположил, кто стоит за протестами в Новых Санжарах
02 Беспорядки в Новых Санжарах: что сейчас происходит в поселке
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 февраля
04 Маленькая кухня: как эффективно использовать подоконник
05 Итоги дня 20 февраля: День памяти Небесной Сотни и возвращение украинцев из Уханя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Так где же Скалецкая: Глава Минздрава показала фото с карантина
Так где же Скалецкая: Глава Минздрава показала фото с карантина
Кабмин через две недели представит новый макропрогноз
Кабмин через две недели представит новый макропрогноз
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
&quot;Крутой Уокер&quot;: у Джареда Падалеки будет новый экранный брат
"Крутой Уокер": у Джареда Падалеки будет новый экранный брат
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь