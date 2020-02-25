КомандаMONATIK2020: Монатик с участниками "Голоса страны" записали трек (Видео)

Во время шестого выпуска слепых прослушиваний на "Голосе страны" Монатик сформировал команду исполнителей, с которыми будет бороться за победу. Звездный тренер вместе со своими подопечными написал композицию "Наш голос", ставший неофициальным гимном проекта и на которую также представили клип.
Видеоработу снимали на крыше Киевской крепости с видом на НСК "Олимпийский", где прошлым летом певец продемонстрировал незабываемое шоу и собрал поклонников из разных уголков Украины.
Это внезапная встреча совершенно разных людей со своими историями, опытом и мечтами, которые объединили их в одну #КомандаMONATIK2020! Однозначно талантливые, невозможно интересные и стремятся к своим целям. Невероятный состав. Вашему вниманию представляем музыкальное фото нашей команды. На память мы решили зафиксировать нас молодыми и перспективными. С различными тембрами, разными взглядами, но с одним месседжем, – написал Монатик на своей странице в инстаграме.
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Это внезапная встреча абсолютно разных людей со своими историями, опытом и мечтами, которые объединили их в одну #КомандаMONATIK 2020! Однозначно талантливые, невозможно интересные и стремящиеся к своим целям! Невероятный состав. Вашему вниманию предоставляем музыкальное фото нашей Команды. На память мы решили запечатлеть нас молодыми и перспективными. С разными тембрами, разными взглядами, но с одним месседжем! «Якщо замерзло все всередині і навколо... відчуй тепло... відчуй наш голос...» #MadeWithLoveAndRhythm П.С. Ребята и девчата, Вы потрясающие и безумно крутые. Спасибо, что выбрали меня своим тренером. Очень ценно и колоссально сложно... среди Вас невозможно выбирать. Вы лучшие из лучших!!! @sashakalenda @sergiy_roman @leyzy_q @asafatov_sergey @markokvitka @lidaleeofficial @opanasenko.ruslan @vl.smnv @asssyakh @katyacheofficial @_maria_shcherbak_ @atlas_zoriana @tonya.sova @a_podkalyuk @hodas_official @melen_passa
Также певец поблагодарил участников, которые выбрали его команду и отметил, что среди них невозможно выбирать.
Ребята, вы потрясающие и безумно крутые. Вы лучшие из лучших, – признался артист.