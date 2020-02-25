КомандаMONATIK2020: Монатик с участниками "Голоса страны" записали трек (Видео)

Новости культуры:Монатик собрал свою команду талантливых вокалистов и вместе с ними записал гимн шоу.

Во время шестого выпуска слепых прослушиваний на "Голосе страны" Монатик сформировал команду исполнителей, с которыми будет бороться за победу. Звездный тренер вместе со своими подопечными написал композицию "Наш голос", ставший неофициальным гимном проекта и на которую также представили клип.

Видеоработу снимали на крыше Киевской крепости с видом на НСК "Олимпийский", где прошлым летом певец продемонстрировал незабываемое шоу и собрал поклонников из разных уголков Украины.

Это внезапная встреча совершенно разных людей со своими историями, опытом и мечтами, которые объединили их в одну #КомандаMONATIK2020! Однозначно талантливые, невозможно интересные и стремятся к своим целям. Невероятный состав. Вашему вниманию представляем музыкальное фото нашей команды. На память мы решили зафиксировать нас молодыми и перспективными. С различными тембрами, разными взглядами, но с одним месседжем, – написал Монатик на своей странице в инстаграме.

Также певец поблагодарил участников, которые выбрали его команду и отметил, что среди них невозможно выбирать.

Ребята, вы потрясающие и безумно крутые. Вы лучшие из лучших, – признался артист.