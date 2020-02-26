"Bad guy" или "Розовые розы"? Лободу обвиняют в плагиате (Видео)

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19:33 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Украинская певица представила новую музыкальную работу, в которой обнаружили сходство с хитами Билли Айлиш и Веселых ребят".

В среду, 26 февраля, певица LOBODA (Светлана Лобода) презентовала клип на песню "Новый Рим" - первый сингл из нового альбома артистки Sold Out.

Премьера видео состоялась на YouTube-канале исполнительницы.

Режиссером видеоряда выступил известный клипмейкер Алан Бадоев, по задумке которого певица предстает в ролике в образе инопланетного существа.

"Персонаж - это самое интересное для меня в клипах, если он есть, вокруг него выстраивается эстетика и мир видеоклипа. Чтобы создать инопланетную гостью, Света провела большое количество времени в репетиционном зале, на примерках одежды и пробах мейкапа", - прокомментировал режиссер.

Поклонники певицы, которые обычно делятся эмоциями от просмотра клипа, продолжают обсуждать саму песню. Поскольку мелодически и композиционно трек практически копирует хит Bad Guy юной американской исполнительницы Билли Айлиш. А в некоторых местах "Новый Рим" очень похож на "Розовые розы" ВИА "Веселые ребята".

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"По мне так больше закос под Билли Айлиш по музыке", "Музыка напоминает Билли Айлиш", "Загон на Билли Айлиш", - пишут в комментариях под роликом.

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Премьера, Клип, Плагиат, Светлана Лобода.
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