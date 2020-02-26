"Bad guy" или "Розовые розы"? Лободу обвиняют в плагиате (Видео)

В среду, 26 февраля, певица LOBODA (Светлана Лобода) презентовала клип на песню "Новый Рим" - первый сингл из нового альбома артистки Sold Out.
Премьера видео состоялась на YouTube-канале исполнительницы.
Режиссером видеоряда выступил известный клипмейкер Алан Бадоев, по задумке которого певица предстает в ролике в образе инопланетного существа.
"Персонаж - это самое интересное для меня в клипах, если он есть, вокруг него выстраивается эстетика и мир видеоклипа. Чтобы создать инопланетную гостью, Света провела большое количество времени в репетиционном зале, на примерках одежды и пробах мейкапа", - прокомментировал режиссер.
Поклонники певицы, которые обычно делятся эмоциями от просмотра клипа, продолжают обсуждать саму песню. Поскольку мелодически и композиционно трек практически копирует хит Bad Guy юной американской исполнительницы Билли Айлиш. А в некоторых местах "Новый Рим" очень похож на "Розовые розы" ВИА "Веселые ребята".
"По мне так больше закос под Билли Айлиш по музыке", "Музыка напоминает Билли Айлиш", "Загон на Билли Айлиш", - пишут в комментариях под роликом.